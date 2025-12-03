"لفظ خارج والمنافس الحقيقي" ضمن أبرز 3 أزمات بين الأهلي والزمالك في عام

خطفت بطلة الإسكواش المصرية نور الشربيني، الأنظار بشكل كبير، خلال مشاركتها في بطولة هونج كونج للاسكواش.

وخلال تغيير الشربيني قميصها قبل انطلاق المباراة مباشرة، لم تتمكن من خلع قميصها بعدما تعلق القميص بمشبك الشعر الخاص بها، لتتجه هنا رمضان منافستها في اللقاء لمساعدتها.

ونجحت الشربيني أمس الثلاثاء، في تحقيق الفوز على حساب هنا رمضان، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما، لتضمن الشربيني التأهل للدور ربع النهائي.

وتقام بطولة هونج كونج للإسكواش، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 7 من الشهر ذاته، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 2245 ألف دولار.

وتحتل بطلة الإسكواش المصرية ولاعبة نادي سبورتنج نور الشربيني، المركز الرابع عالميا في قائمة لاعبات الإسكواش.

