" ربنا يقوي نظره".. شوبير يثير الجدل حول ما فعله حكم مباراة الأهلي وزد

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن القرارات التحكيمية في مباراة النادي الأهلي ونادي زد إف سي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: "مصر كلها شافت الكورة في ماتش زد لمسة يد، يقوم ييجي حكم الـVAR ويقولك لا مجتش؟؟".

وأضاف: "على فكرة الحكم طارق مجدي كان هيصفر بنالتي وبعدين قال أسيبها للـVAR، يقوم الـVAR يقولك مجتش في إيده أصلًا! ربنا يقوي نظره كمان وكمان".

وكان الأهلي قد تعادل مع زد بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للأهلي عقب الرجوع لتقنية الفيديو، التي أكدت عدم وجود مخالفة.