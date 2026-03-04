مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

" ربنا يقوي نظره".. شوبير يثير الجدل حول ما فعله حكم مباراة الأهلي وزد

كتب : محمد خيري

01:04 م 04/03/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (2)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (1)
  • عرض 12 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (4)
  • عرض 12 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (3)
  • عرض 12 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (5)
  • عرض 12 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (3)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (2)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (6)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (7)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن القرارات التحكيمية في مباراة النادي الأهلي ونادي زد إف سي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: "مصر كلها شافت الكورة في ماتش زد لمسة يد، يقوم ييجي حكم الـVAR ويقولك لا مجتش؟؟".

وأضاف: "على فكرة الحكم طارق مجدي كان هيصفر بنالتي وبعدين قال أسيبها للـVAR، يقوم الـVAR يقولك مجتش في إيده أصلًا! ربنا يقوي نظره كمان وكمان".

وكان الأهلي قد تعادل مع زد بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعدما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للأهلي عقب الرجوع لتقنية الفيديو، التي أكدت عدم وجود مخالفة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي زد أحمد شوبير الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
شئون عربية و دولية

المرشح لخلافة والده.. نجاة مجتبى خامنئي من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
أخبار مصر

المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء من "منزلي إلى تجاري
نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
شئون عربية و دولية

نجله المرشح الأبرز.. مَن يمسك بمفتاح "النووي" الإيراني بعد خامنئي؟
لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
أخبار المحافظات

لم تشفع لها صلة الدم.. حكاية مقتل "صابرين" برصاص شقيقها في قنا
الكويت تعلن وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا صاروخ إيراني
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن وفاة طفلة متأثرة بسقوط شظايا صاروخ إيراني

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة