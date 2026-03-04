مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

"بعد تحقيق رقم التاريخي".. حسام البدري يحتفي بإنجازه مع أهلي طرابلس الليبي

كتب : يوسف محمد

04:54 م 04/03/2026
    حسام البدري
    حسام البدري
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس
    المدرب حسام البدري
    أهلي طرابلس يجدد تعاقده مع حسام البدري
    حسام البدري مدرب أهلي طرابلس الليبي

احتفى حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، بالفوز على حساب نظيره الملعب الليبي أمس بثلاثية نظيفة وتحقيق رقما تاريخيا مع فريقه.


وبفوز أهلي طرابلس على حساب الملعب بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي، نجح البدري في تجنب الهزيمة خلال 42 مباراة متتالية، ليتخطى الرقم القياسي السابق المسجل باسم فريق الوحدة والذي تجنب الهزيمة في 41 مباراة عام 1992.

تصريحات حسام البدري


وقال البدري في تصريحات عبر الحساب الرسمي لأهلي طرابلس على "فيس بوك": "أهنئ اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة، كذلك على الرقم القياسي الذي تم تحقيق بتجنب الهزيمة في 42 مباراة متتالية بالدوري".


وأضاف: "نجحنا في تخطي الرقم القياسي المسجل لفريق الوحدات، بـ41 مباراة متتالية دون هزيمة في عام 1992، وما تم تحقيقه هو إنجاز يحسب للجميع".


ويتولى حسام البدري القيادة الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، منذ مارس من العام الماضي 2025.

دونالد ترامب يعلق على إمكانية انسحاب إيران من كأس العالم

"علينا التأهل لدوري أبطال أوروبا".. فان دايك يتحدث عن هزيمة ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام البدري الدوري الليبي

