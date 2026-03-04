ممدوح عباس يوضح دوره في نادي الزمالك بعد المنصب الجديد

احتفى حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس، بالفوز على حساب نظيره الملعب الليبي أمس بثلاثية نظيفة وتحقيق رقما تاريخيا مع فريقه.



وبفوز أهلي طرابلس على حساب الملعب بثلاثية نظيفة في الدوري الليبي، نجح البدري في تجنب الهزيمة خلال 42 مباراة متتالية، ليتخطى الرقم القياسي السابق المسجل باسم فريق الوحدة والذي تجنب الهزيمة في 41 مباراة عام 1992.

تصريحات حسام البدري



وقال البدري في تصريحات عبر الحساب الرسمي لأهلي طرابلس على "فيس بوك": "أهنئ اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة، كذلك على الرقم القياسي الذي تم تحقيق بتجنب الهزيمة في 42 مباراة متتالية بالدوري".



وأضاف: "نجحنا في تخطي الرقم القياسي المسجل لفريق الوحدات، بـ41 مباراة متتالية دون هزيمة في عام 1992، وما تم تحقيقه هو إنجاز يحسب للجميع".



ويتولى حسام البدري القيادة الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، منذ مارس من العام الماضي 2025.

