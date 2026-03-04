بينهم الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وتوقيتات مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد خيري
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد وتوقيتات مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تُقام خلال شهر مارس الجاري.
وتقرر أن يتم تعديل توقيتات أغلب مباريات الذهاب بسبب تزامنها مع شهر رمضان واختلاف مواعيد الإفطار بين الدول.
مواجهات ربع النهائي:
النادي الأهلي × الترجي الرياضي التونسي
نادي بيراميدز × الجيش الملكي المغربي
ماميلودي صن داونز × الملعب المالي
نهضة بركان × الهلال السوداني
مواعيد مباريات الذهاب
الجمعة 13 مارس
8:00 مساءً: ماميلودي صن داونز × الملعب المالي
12:00 منتصف الليل: الجيش الملكي × بيراميدز
السبت 14 مارس
12:00 منتصف الليل: نهضة بركان × الهلال السوداني
الأحد 15 مارس
11:00 مساءً: الترجي × الأهلي
مواعيد مباريات الإياب
السبت 21 مارس
6:00 مساءً: بيراميدز × الجيش الملكي
9:00 مساءً: الأهلي × الترجي
الأحد 22 مارس
6:00 مساءً: الهلال السوداني × نهضة بركان
6:00 مساءً: الملعب المالي × ماميلودي صن داونز