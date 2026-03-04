مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

بينهم الأهلي وبيراميدز.. مواعيد وتوقيتات مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد خيري

02:06 م 04/03/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 13 صورة
    الأهلي والجيش الملكي
  • عرض 13 صورة
    قميص النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    لاعبي الأهلي (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وزد (3)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (6)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (4)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (5)
  • عرض 13 صورة
    صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي وزد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد وتوقيتات مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي تُقام خلال شهر مارس الجاري.

وتقرر أن يتم تعديل توقيتات أغلب مباريات الذهاب بسبب تزامنها مع شهر رمضان واختلاف مواعيد الإفطار بين الدول.

مواجهات ربع النهائي:

النادي الأهلي × الترجي الرياضي التونسي

نادي بيراميدز × الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صن داونز × الملعب المالي

نهضة بركان × الهلال السوداني

مواعيد مباريات الذهاب

الجمعة 13 مارس

8:00 مساءً: ماميلودي صن داونز × الملعب المالي

12:00 منتصف الليل: الجيش الملكي × بيراميدز

السبت 14 مارس

12:00 منتصف الليل: نهضة بركان × الهلال السوداني

الأحد 15 مارس

11:00 مساءً: الترجي × الأهلي

مواعيد مباريات الإياب

السبت 21 مارس

6:00 مساءً: بيراميدز × الجيش الملكي

9:00 مساءً: الأهلي × الترجي

الأحد 22 مارس

6:00 مساءً: الهلال السوداني × نهضة بركان

6:00 مساءً: الملعب المالي × ماميلودي صن داونز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي بيراميدز مباريات دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
أخبار المحافظات

جنايات دمنهور لسائق اعتدى على طفلة: استعيدوا ذاكرة الأخلاق قبل ضياع الهوية
صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة