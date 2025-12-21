كتب – محمد عبد السلام:

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، بشأن آخر التطورات المتعلقة بجماهير النادي الأهلي المحبوسة.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة النادي ناقش جميع الإجراءات والتحركات التي قام بها الأهلي بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، في محاولة لإيجاد حلول قانونية تسهم في الإفراج عن الجماهير، مع التأكيد الكامل على احترام القوانين واللوائح المنظمة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود الخطيب تناول استعراض كافة التفاصيل وآخر المستجدات الخاصة بالمحبوسين من جماهير الأهلي، بالإضافة إلى الجهود والمساعي التي بذلها النادي على مختلف المستويات، والتواصل مع العديد من الجهات، إلى جانب ما قام به الفريق القانوني طوال الفترة الماضية للعمل على الإفراج عنهم في إطار سيادة القانون.

وأضاف، المناقشات تطرقت إلى حيثيات الأزمة منذ بدايتها، وما أسفرت عنه المحاولات المكثفة للنادي من الإفراج عن عدد من الجماهير، وذلك في إطار السعي لتوضيح الصورة وكشف الملابسات، مع التأكيد على رفض أي خروج عن النص أو تجاوز للقانون.

كما تضمن الاجتماع استعراض المكاتبات الرسمية التي تقدم بها النادي إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في موقف هؤلاء الشباب، حرصًا على مستقبلهم، وبدوافع إنسانية وأسرية نابعة من الشعور بالمسؤولية تجاه أبناء الشعب المصري.

واختتم البيان، الكابتن محمود الخطيب كلف اللجنة القانونية للنادي بتوفير كامل الدعم القانوني للمحبوسين، والتواصل المستمر مع أسرهم والفريق القانوني الخاص بهم، حتى انتهاء الأزمة، وذلك استمرارًا لمساندة النادي لجماهيره، في إطار الاحترام الكامل لمؤسسات الدولة، والحرص على الصالح العام للوطن.