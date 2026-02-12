أول صور للسوق الحضاري بشارع العريش في الجيزة قبل افتتاحه رسميًا

أكد حامد سلامة، رئيس حي الطالبية بمحافظة الجيزة، مواصلة جهود الحي لفرض الانضباط ورفع الإشغالات بشارع ضياء المتفرع من شارع الهرم، ضمن خطة متكاملة تستهدف إعادة الانضباط للشوارع الحيوية وتحسين المشهد الحضاري بالمنطقة.

وأوضح "سلامة"، في تصريحات لمصراوي، أن التحركات تأتي عقب سلسلة من الحملات المكثفة التي شهدها شارع العريش مؤخرًا، والتي أسفرت عن تحقيق انضباط ملحوظ ورفع عدد من الإشغالات والتعديات، في إطار توجه عام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الحي، على أن الأجهزة التنفيذية ستواصل تحركاتها الميدانية بشكل مستمر، مع تكثيف الحملات في الشوارع التي تشهد مخالفات أو تحتاج إلى إعادة تنظيم، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام بصورة آمنة ومنظمة.

كان مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، كشف أن هناك خطة متكاملة لإعادة الانضباط إلى شارع العريش والشوارع المحيطة به، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على مواجهة العشوائيات بشكل مكثف، مضيفا:"الشوارع دي هترجع زي زمان".