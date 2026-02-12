إعلان

جمعوا تبرعات بدون ترخيص.. إحالة مجلس إدارة جمعية أهلية بشبين الكوم للنيابة

كتب : أحمد الباهي

02:52 م 12/02/2026 تعديل في 03:01 م

اللواء إبراهيم أبو ليمون

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بإحدى قرى مركز شبين الكوم إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفات قانونية تتعلق بجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على التصاريح اللازمة.

جاء القرار استنادًا إلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي، عقب فحص إدارة الشئون القانونية شكوى مقدمة من عدد من الأهالي، كشفت قيام أعضاء مجلس الإدارة بجمع مبالغ مالية باسم الجمعية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لعمليات جمع المال.

وأكد المحافظ استمرار التصدي لكافة صور الفساد وملاحقة المخالفين، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد داخل منظومة العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحفاظ على المال العام.

