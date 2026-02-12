أعلن المدير الفني التونسي خليل بن يوسف قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، استعدادًا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويستضيف الزمالك نظيره كايزر تشيفز في السادسة مساء السبت المقبل، على استاد هيئة قناة السويس، في لقاء حاسم لتحديد المتأهلين عن المجموعة.

ويتصدر كايزر تشيفز جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث بـ7 نقاط، ما يزيد من أهمية المواجهة.

قائمة كايزر تشيفز لمواجهة الزمالك

وتضم قائمة كايزر تشيفز، عددًا من العناصر البارزة، يتقدمهم الأوروجوياني جاستون سيرينو، في ظل سعي الفريق الجنوب أفريقي لحسم التأهل من القاهرة، بينما يأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف بطاقة العبور.

وضمت القائمة 23 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: براندون بيترسن – بروس بفوما – تاكالاني مازامبا.

خط الدفاع: ديلان سولومونز – زيتا كوينيكا – باسيكا ماكو – ثابيسو مونيان – مسيمانجو – نكانيسو شينجا.

خط الوسط: سيفيسيل ندلوفو – ليبوهانج مابوي – ثولاني ماباسو – جورج ماتلو – مدودوزي شابالالا – مفوندو فيلاكازي – جاستون سيرينو.

خط الهجوم: جلودي ليليبو – بول ممودي – أسانيلي فيليباي – وانديل دوبا – أشلي دو بريز – خانيسا مايو – فلافيو دا سيلفا.