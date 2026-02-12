إعلان

أول صور للسوق الحضاري بشارع العريش في الجيزة قبل افتتاحه رسميًا

كتب : محمد أبو بكر

02:42 م 12/02/2026
  السوق الحضاري (2)
  • عرض 12 صورة
    السوق الحضاري (2)
  السوق الحضاري (4)
    السوق الحضاري (4)
  السوق الحضاري (5)
    السوق الحضاري (5)
  السوق الحضاري (3)
    السوق الحضاري (3)
  السوق الحضاري (7)
    السوق الحضاري (7)
  السوق الحضاري (8)
    السوق الحضاري (8)
  السوق الحضاري (9)
    السوق الحضاري (9)
  السوق الحضاري (10)
    السوق الحضاري (10)
  السوق الحضاري (6)
    السوق الحضاري (6)
  السوق الحضاري (11)
    السوق الحضاري (11)
  السوق الحضاري (12)
    السوق الحضاري (12)

أكد حامد سلامة، رئيس حي الطالبية بمحافظة الجيزة، استمرار جهود الحي في فرض الانضباط ورفع الإشغالات بشارع العريش، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "سلامة"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمالها لاستكمال الاستعدادات النهائية تمهيدًا لافتتاح سوق العريش الحضاري، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتنظيم حركة الباعة وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين.

وأشار إلى تنفيذ حملة مكثفة للنظافة والتجميل بشارع العريش، شملت رفع المخلفات، وأعمال دهانات للأرصفة والبلدورات، إلى جانب تحسين المظهر العام للشارع، بما يعكس الصورة الحضارية للمنطقة.

وأكد رئيس حي الطالبية، أن الحملات مستمرة بشكل يومي للحفاظ على ما تم تحقيقه من انضباط، مشددًا على أن الهدف هو توفير بيئة منظمة وآمنة تليق بالمواطنين، وتدعم جهود الدولة في تطوير الأسواق والمناطق الحيوية داخل الأحياء.

