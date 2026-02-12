مباريات الأمس
"مش مفهوم.. المفروض يكون السابع".. حازم إمام يعلق على فوز الزمالك

كتب : محمد خيري

02:50 م 12/02/2026
أعرب حازم إمام عن دهشته من قدرة الزمالك على تحقيق الانتصارات ومواصلة المنافسة بقوة، رغم الظروف التي يمر بها الفريق خلال الموسم الحالي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية: "الزمالك قصة وحكاية ورواية، ودي حاجة ما بقتش مفهومة بالنسبة لي .. العوامل كلها ما تديش إنك ممكن تكسب أو إنك تقوم من اللي إنت فيه، أو على الأقل تكون في المركز الخامس أو السابع".

وأضاف: "لكن إنك تكون في المركز التاني، وبتنافس بشكل كبير جدًا، وبتلعب بشكل قوي مع ضغط المباريات، وبتكسب، ودي حاجة مهمة جدًا".

وأكد إمام أن سر سعادة جماهير الزمالك يعود إلى شعورها بأن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم داخل الملعب، قائلًا: "عشان كده جمهور الزمالك مبسوط، لأنه حاسس إن اللعيبة بتعمل اللي عليها، ودي أهم حاجة".

نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك حازم إمام الزمالك وسموحة

