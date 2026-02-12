مباريات الأمس
"ينضم لفئة جديدة".. الأهلي يتحرك لتجديد عقد شوبير بهذا الراتب

كتب : مصراوي

12:44 م 12/02/2026
قررت إدارة النادي الأهلي فتح ملف تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تستهدف تأمين استمراره ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويمتد عقد مصطفى شوبير الحالي حتى يونيو 2027، حيث يتبقى له موسم ونصف، إلا أن إدارة الكرة فضّلت التحرك مبكرًا لتعديل وتمديد التعاقد، في ظل تطور مستواه واعتماده بشكل أساسي خلال الفترة الأخيرة.

ويشارك شوبير بانتظام في المباريات ضمن سياسة التدوير التي يعتمدها المدير الفني ييس توروب، إذ يتبادل المشاركة مع محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، بحيث يخوض كل منهما مباراة أساسيًا ويجلس بديلًا في المباراة التالية.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة أن الأهلي قرر منح الحارس الشاب عقدًا جديدًا يضعه ضمن الفئة الأولى بالفريق، والتي تتراوح رواتبها بين 20 و25 مليون جنيه في الموسم الواحد، تقديرًا لمستواه الفني وثقة الجهاز الفني فيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي مصطفى شوبير النادي الأهلي أخبار الأهلي تجديد عقد شوبير

