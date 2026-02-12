انقسام في الأهلي بسبب كامويش.. إعلامي يكشف كواليس الجدل

"لتأهيله نفسيا".. جلسة بين توروب وإمام عاشور قبل عودته لمران الأهلي

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن وجود حالة من الانقسام داخل أوساط النادي الأهلي بشأن تقييم مستوى المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش، وذلك بعد ظهوره الأول بقميص الفريق.

وقال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الآراء داخل القلعة الحمراء تنقسم إلى اتجاهين واضحين، موضحًا: "هناك حالة انقسام داخل أوساط النادي الأهلي حول مستوى كامويش، والجماهير منقسمة إلى فريقين".

وأوضح أن الاتجاه الأول يرى ضرورة منح اللاعب الوقت الكافي قبل إصدار الأحكام، مشيرًا إلى تجربة الأنجولي فلافيو الذي احتاج إلى موسم كامل قبل أن يبدأ رحلة التألق ويصبح أحد أبرز مهاجمي الأهلي لسنوات طويلة.

في المقابل، أشار أضا إلى وجود اتجاه آخر يقارن بين كامويش والمهاجم وسام أبو علي، الذي قدم مستويات قوية منذ ظهوره الأول مع الأهلي، ونجح في حصد لقب هداف الدوري المصري بعد انضمامه للفريق بنصف موسم فقط.