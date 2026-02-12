مباريات الأمس
"الزي والوصول".. موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

كتب : محمد خيري

02:16 م 12/02/2026

الزمالك

يُعقد في الحادية عشرة صباح غدٍ الجمعة، بأحد فنادق محافظة الإسماعيلية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال اللقاء، إلى جانب مناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد، فضلاً عن بعض التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة باللقاء.

ومن المقرر أن يمثل نادي الزمالك في الاجتماع كل من محمد حسن «تيتو» المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

