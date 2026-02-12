"الزي والوصول".. موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يُعقد في الحادية عشرة صباح غدٍ الجمعة، بأحد فنادق محافظة الإسماعيلية، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال اللقاء، إلى جانب مناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد وصول الفريقين إلى الاستاد، فضلاً عن بعض التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة باللقاء.

ومن المقرر أن يمثل نادي الزمالك في الاجتماع كل من محمد حسن «تيتو» المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في السادسة مساء السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.