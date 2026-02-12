إعلان

حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب : أحمد الجندي

02:22 م 12/02/2026

وزارة التربية والتعليم

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تزعم أنها مقترح جداول امتحانات الثانوية العامة 2026، ما أثار قلقًا بين الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الصور، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن أي جداول رسمية تخص جداول امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بعيد تمامًا عن الصحة وليس حقيقيًا، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة لتجنب الشائعات.

