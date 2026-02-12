حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. مصدر يكشف التفاصيل

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تزعم أنها مقترح جداول امتحانات الثانوية العامة 2026، ما أثار قلقًا بين الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة هذه الصور، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن أي جداول رسمية تخص جداول امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بعيد تمامًا عن الصحة وليس حقيقيًا، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة لتجنب الشائعات.

اقرأ أيضا:

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

وزير الري: مصر تضع رئاسة مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي في هذا التوقيت على قمة أولوياتها

عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين