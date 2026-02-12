إعلان

تقارير: حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران تتجاوز 7000 شخص

كتب : مصراوي

03:01 م 12/02/2026

الاحتجاجات في إيران أرشيفية

دبي - (أ ب)

قال نشطاء اليوم الخميس إن حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي تلت الاحتجاجات الشعبية في أنحاء إيران بلغت 7002 شخص على الأقل، وسط مخاوف من سقوط مزيد من الضحايا.

وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، التي قدمت الأرقام الأحدث، بأنها كانت دقيقة في تقديراتها خلال جولات الاضطرابات السابقة في إيران، وتعتمد على شبكة من النشطاء داخل البلاد للتحقق من الوفيات.

وقدمت الحكومة الإيرانية حصيلة القتلى الوحيدة في 21 يناير، معلنة مقتل 3117 شخصا. وكان النظام في إيران قد قلل في السابق من أعداد الضحايا أو لم يعلن عنها خلال الاضطرابات السابقة.

ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى، نظرا لقطع السلطات خدمة الإنترنت والمكالمات الدولية داخل إيران.

الاحتجاجات في إيران ضحايا الاحتجاجات في إيران حصيلة قتلى احتجاجات في إيران إيران

