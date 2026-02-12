مباريات الأمس
بعد رفض طلب اللاعبين.. تفاصيل استعدادات الزمالك لموقعة كايزر تشيفز المصيرية

كتب : محمد خيري

12:32 م 12/02/2026
  • عرض 8 صورة
    ناصر منسي
    فريق الزمالك
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحةة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، مواصلة التدريبات اليوم الخميس على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الاستعدادات المكثفة لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار المدير الفني برفض منح اللاعبين راحة عقب مباراة سموحة التي أُقيمت أمس الأربعاء، نظرًا لضيق الوقت قبل اللقاء المرتقب، في ظل أهمية المواجهة التي يحتاج خلالها الزمالك إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل رسميًا إلى الدور التالي.

ويستعد الزمالك لملاقاة كايزر تشيفز في السادسة مساء السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا مهمًا على سموحة بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل المواجهة القارية المرتقبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق الزمالك نادي الزمالك مدرب الزمالك الزمالك وسموحة كايزر تشيفز

