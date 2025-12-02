قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري

بعد جدل التلاعب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد حسام عبدالمجيد مع الزمالك بالأرقام

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتسيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه الرسمية استعدادا لمواجهة فريق كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره كهرباء الإسماعيلية غدا الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد وزياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، أحمد سامي، طارق علاء، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ وعبد الرحمن جودة.

خط الوسط: أحمد توفي، محمود دونجا، مهند لاشين، محمود زلاكة، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي ودودو الجباس .

ترتيب بيراميدز في الدوري المصري

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 23 نقطة جمعهم من 10 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق كهرباء الإسماعيلية في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعهم من 13 مباراة.

