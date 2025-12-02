مباريات الأمس
"أضاع هيبة لجنة الحكام".. ياسر عبد الرؤوف يهاجم أوسكار رويز

كتب : محمد خيري

04:53 م 02/12/2025

الكولومبي أوسكار رويز

أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، أن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام أقل بكثير من تولي رئاسة لجنة الحكام.

وقال ياسر عبد الرؤوف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "أوسكار لا يسير بشكل جيد في إدارة منظومة التحكيم المصرية، ويسافر كثيرًا خارج مصر".

وأضاف: "أوسكار يحب مجاملة الأندية الشعبية، ولكن هذا غير صحيح، كل الأندية واحدة، وأوسكار رويز قليل الخبرات في الإدارة، والموسم ماشي بشكل مش كويس، وقريبًا أحمد الغندور سيعتزل التحكيم بشكل نهائي، وهذه معلومة متأكد منها".

وتابع: "14 مباراة تغيرت نتائجهم بسبب أخطاء تحكيمية، أوسكار مضيّق على حكام كتير زي أمين عمر ومحمد معروف".

أوسكار لجنة الحكام ياسر عبدالرؤوف

