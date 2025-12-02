شادي محمد: بيراميدز هو المنافس الوحيد للأهلي وليس الزمالك

يرى شادي محمد، نجم الأهلي السابق، أن فريق بيراميدز هو المنافس الوحيد للأهلي على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج "لعبة والتانية" على راديو ميجا إف إم: "صن داونز وبيراميدز هما منافسا الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "بيراميدز أصبح منافسًا شرسًا، وهو منافس الأهلي الوحيد في الدوري هذا الموسم، وليس نادي الزمالك".

وتابع: "الزمالك نادٍ كبير وتاريخ كبير، ولكن هذا الموسم هناك مشاكل كثيرة في الزمالك تُصعّب من مسيرته".

وواصل: "بيراميدز يمتلك قوامًا مميزًا، كما أن هناك دكة بدلاء قوية لبيراميدز، ولذلك أرى أن بيراميدز منافس قوي وشرس للأهلي سواء على الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا".