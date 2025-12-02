مباريات الأمس
كأس العرب

مصر الثاني

0 0
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

خالد جلال يتلقى عرضًا رسميًا لتدريب الوحدة السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

04:28 م 02/12/2025

خالد جلال

تلقى خالد جلال، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، عروضًا رسمية من الدوري الليبي والدوري السعودي "يلو" لتولي تدريب أحد فريقي الهلال الليبي والوحدة السعودي.

وفقا لمصدر مطلع، أكد أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة خلال الساعات الماضية، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها جلال مع فريقه السابق التحدي الليبي، حيث قاده إلى السداسي لأول مرة منذ 9 سنوات.

كما تلقى جلال مفاوضات شفهية من إدارة الاتحاد السكندري لتولي تدريب الفريق خلفًا لتامر مصطفى، الذي اقترب من الرحيل بسبب سوء النتائج في الدوري وخروجه المبكر من كأس مصر أمام كهرباء الإسماعيلية.

