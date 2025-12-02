مباريات الأمس
"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

كتب : محمد خيري

02:37 م 02/12/2025
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تحرك نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي من أجل التعاقد مع حمزة عبدالكريم.

وكان اسم حمزة عبدالكريم مرتبطًا بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية، والتي شهدت تألق اللاعب مع منتخب مصر للناشئين في كأس العالم تحت 17 عامًا الذي أقيم في قطر.

وأوضح المصدر أن النادي الأهلي تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من نادي برشلونة يطلب فيه التعاقد مع حمزة عبدالكريم لمدة 6 أشهر للمشاركة مع الفريق الثاني، مع وضع بند أحقية الشراء.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي سيعد للرد، وهناك مرونة في الموافقة على رحيل اللاعب مع وضع عدد من الشروط لحفظ حقوق النادي الأحمر.

وكان الأهلي قد قام بضم حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، لقائمته الإفريقية، وشارك اللاعب في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة أخبار الأهلي لاعب الأهلي

