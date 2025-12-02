منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العرب بالتعادل مع الكويت

"الخطاب وصل".. أول تحرك رسمي من برشلونة للتعاقد مع لاعب الأهلي

"الاستفادة من الرحيل".. شوبير يكشف تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع محمد

"هل تم التلاعب في عقده؟".. مصدر يكشف تفاصيل أزمة حسام عبدالمجيد مع الزمالك

افتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بتعادل مثير مع نظيره الكويتي بنتيجة 1-1، في مباراة جاءت مليئة بالإثارة والفرص المهدرة.

تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد، علي لطفي، كريم فؤاد، كريم العراقي، أحمد هاني، محمود حمدي "الونش"، هادي رياض، محمد مجدي "أفشة"، ميدو جابر، محمد مسعد، حسام حسن، مروان حمدي.

ملخص مباراة منتخب مصر والكويت

بداية المباراة

خطأ لمنتخب مصر في الدقيقة 3

رأسية من محمد النني يمسك بها حارس الكويت بسهولة في الدقيقة 4

تسديدة من عمرو السولية تصتدم بمدافع الكويت في الدقيقة 8

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

منتخب مصر يواصل خطورته على مرمى الكويت

رأسية من يوسف ناصر لاعب الكويت تمر بسلام على مرمى منتخب مصر في الدقيقة 20

محمد شريف يهدر فرصة هدف في الدقيقة 27

عمرو السولية يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37

شوف |

بكاميرا خاصة.. لحظة إهدار عمرو السولية ركلة جزاء للمنتخب المصري أمام الكويت#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/zMSYYEI5Fg — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 2, 2025

تسديدة من النني يتصدى لها حارس الكويت في الدقيقة 44

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني

تسديدة خطير من إسلام عيسي لكن في الشباك الخارجية بالدقيقة 50

تسديدة خطير من محمد شريف تمر بجانب القائم الأيمن لحارس الكويت في الدقيقة 58

مشاركة مروان حمدي وأفشة بدلا من محمد شريف والنني في الددقيقة 61

تسديدة من لاعب الكويت يتصدى لها محمد بسام بسهولة في الدقيقة 62

فهد الهاجري يسجل هدف تقم الكويت على مصر من رأسية في الدقيقة 64

الأزرق يتقدم ⚽️

رأسية رائعة من فهد الهاجري تضع منتخب الكويت في المقدمة بالدقيقة 64#كأس_العرب 🏆 #FIFAArabCup#مصر_الكويت pic.twitter.com/UnfkO5ZDzT — ADSportsTV (@ADSportsTV) December 2, 2025

مشاركة كريم فؤاد وميدو جابر بدلا من يحيى زكريا ومصطفى سعد في الدقيقة 72

محمد بسام يتصدى لهدف محقق في الدقيقة 81

حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لمنتخب مصر في الدقيقة 82

بطاقة صفراء ثانية لحارس منتخب الكويت تسفر عن الكارت الأحمر

محمد مجدي أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر من ركلة جزاء في الدقيقة 87

بطاقة صفراء لمحمد دحام في الدقيقة 89

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.