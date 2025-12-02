مباريات الأمس
"بند للتأمين".. شوبير يكشف تطورات انضمام لاعب الأهلي لبرشلونة ودور الخطيب

كتب : محمد خيري

12:45 م 02/12/2025
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات ملف انضمام حمزة عبدالكريم، لاعب الأهلي الشاب، إلى نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تواصلت مع الكابتن أحمد الكأس لمتابعة أبرز العناصر الواعدة التي لفتت الأنظار في منتخب مصر للناشئين خلال بطولة كأس العالم للشباب في قطر".

وأضاف: "علمت أن اللاعب حمزة عبدالكريم يحظى بإشادة واسعة داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل".

وأكمل: "صحيفة سبورت الإسبانية كشفت دخول برشلونة في مفاوضات مع الأهلي لضم حمزة عبدالكريم بنظام الإعارة مع خيار الشراء، وبالفعل تواصلت مع مسؤولي النادي الأهلي الذين أكدوا تلقي استفسارات ودية وشفهية من جانب النادي الكتالوني دون وجود عرض رسمي حتى الآن".

وتابع: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يتابع الملف باهتمام كبير، خاصة أن النادي يرى في اللاعب مشروع موهبة كبيرة يمكن أن تمثل إضافة مستقبلية للفريق".

وأوضح: "الأهلي لن يبالغ في المقابل المالي للصفقة، لكنه سيشدد على وضع بند نسبة إعادة الشراء حفاظًا على حقوق النادي في حال تألق اللاعب ووصوله لمستويات أعلى، وستظل المفاوضات مفتوحة على احتمالات عدة في انتظار تحرك رسمي من برشلونة خلال الفترة المقبلة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة النادي الأهلي أخبار الأهلي شوبير الخطيب

