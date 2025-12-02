"حبس و 13 مليون.. القصة الكاملة لأزمة الاستيلاء على شيك من محمد مجدى أفشة

قبل لقطة كأس العرب.. 4 مشاهد لا تنسى لمحمد أبو تريكة مع الجماهير

ودع الوسط الرياضي المحلي والعالمي خلال عام 2025 العديد من رموزه ولاعبيه لعل آخرهم نجم الزمالك الراحل محمد صبري الذي تُوفيّ إثر حادث سير.

وشهد الوسط الرياضي المصري وفاة أكثر من شخصية رياضية خلال عام 2025 بمختلف الرياضات.

وفاة محمد صبري (14 نوفمبر 2025)

محمد صبري نجم الزمالك السابق تُوفيّ عن عمر يناهز الـ 51 عاماً خلال حادث سير بمنطقة التجمع الخامس.

معتمد جمال مدرب الزمالك السابق، صديق الراحل محمد صبري، قال في مداخلة بقناة أم بي سي مصر: "محمد صبري تعب قبل الحادثة بربع ساعة وكلم زوجته وقال لها إنه يشعر بتعب في صدره".

وأتم جمال تصريحاته: "زوجته طلبت منه البقاء والذهاب له، لكنه أخبرها بأنه أصبح أفضل وسيعود للمنزل، وشعر بالتعب مرة أخرى وعمل حادثة".

وفاة إبراهيم شيكا (12 أبريل 2025)

ناشئ الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، تُوفي نتيجة إصابته بسرطان المستقيم.

وفاة ميمي الشربيني (20 يناير 2025)

وتوفيّ كذلك لاعب الأهلي السابق والمعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني عن يناهز 87 عاماً.

وفاة ميمي عبد الرازق (16 يوليو 2025)

ميمي عبدالرازق نجم المصري البورسعيدي ومدربه السابق تُوفي عن عمر يناهز الـ 65 عامًا بعد أزمة قلبية مفاجئة.

وفاة يوسف الشيمي ( 4 يوليو 2025)

يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش ـ مواليد 2009 ـ توفى هو وصديق له إثر عبورهما "مزلقان السكة الحديد" في لحظة تزامنت مع مرور قطار سريع.

وفاة أدهم حمودة بوبو (24 يناير 2025)

اللاعب أدهم محمد حمودة الشهير بـ "بوبو" لاعب مركز شباب النصر في الإسكندرية ـ مواليد 2007 ـ توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة في أرض الملعب.

وفاة محمد يحيى سباعي لاعب الشمس (17 يناير 2025)

محمد يحيى السباعي، لاعب قطاع الناشئين بلعبة الإسكواش في نادي الشمس تُوفيّ عن عمر 17 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة خلال مشاركته في بطولة.

وفاة وائل طلعت (20 فبراير 2025)

وائل طلعت لاعب السنوكر المصري الراحل توفي عن عمر يناهز الـ 61 عاماً بعد صراع مع المرض

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة منتخب مصر والكويت في كأس العرب وتردد القنوات الناقلة

مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة