مواعيد مباريات الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

02:43 ص 02/12/2025
كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، لقاء منتخب مصر أمام نظيره الكويتي في بطولة كأس العرب، ومباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

فولهام ضد مانشستر سيتي - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

بورنموث ضد إيفرتون - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام - 10:15 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

يوفنتوس ضد أودينيزي - 10:00 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد سانت باولي - 7:00 مساء

هرتا برلين ضد كايزر سلاوترن - 7:00 مساء

لايبزيج ضد ماغديبورج - 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 2

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ليفركوزن - 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية1

مواعيد مباريات كأس العرب

المغرب ضد جزر القمر - 2:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1

مصر ضد الكويت - 4:30 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

السعودية ضد عمان - 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1 ، أم بي سي مصر 2

