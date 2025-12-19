ضبط شخص لابتزازه سائقي ميكروباص في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بعد تداوله مقطع فيديو يظهر خهلال يعتدي بالسب والضرب على سائق ميكروباص؛ لرفضه دفع مبلغ مالي مزعوم مقابل المرور بمنطقة صقر قريش.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة عن طريق إيهامهم بأنها رسوم رسمية "كارتة"، وهو ما نفاه القانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

