مدبولي: نشهد تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان

(أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجود تناميا مطردا في وتيرة التواصل السياسي بين مصر ولبنان، وأن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك.

وقال مدبولي -خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، نواف سلام، بمقر السراء الحكومي- إن زيارته إلى بيروت تأتي انعكاسا للتنامي المطرد في وتيرة التواصل السياسي بين البلدين في ظل العهد اللبناني الجديد، وذلك منذ استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية -مايو الماضي- وما تلا ذلك من زيارات متبادلة جسدت خصوصية ومتانة العلاقات المصرية اللبنانية، فضلا عن ما يجمع البلدين من حرص مشترك على الارتقاء بها في آفاق أرحب.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية واضحة لتعميق العلاقات بين مصر ولبنان، مؤكدا حرص القاهرة وبيروت على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.