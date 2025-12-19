بعد أنباء فسخ تعاقده.. الزمالك يهنئ بنتايك بالتتويج بكأس العرب (صورة)

بيراميدز يترقب موقف أحمد حمدي يعد أزمته مع جون إدوارد.. ما القصة؟

حرص نادي الزمالك على تهنئة لاعبه المغربي محمود بنتايك، عقب تتويج منتخب المغرب الثاني بلقب بطولة كأس العرب، بعد الفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الخميس.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صورة للاعب، وكتب عليها: "تهانينا لنجمنا محمود بنتايك وللشعب المغربي الشقيق بعد الفوز بكأس العرب".

ونجح منتخب المغرب في حصد اللقب عقب فوزه على الأردن بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليختتم أسود الأطلس مشوارهم في البطولة بتحقيق اللقب بعد سلسلة من النتائج المميزة.

وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول اتجاه محمود بنتايك لفسخ تعاقده مع الزمالك، بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع لمصراوي أن اللاعب مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي، بعدما قام النادي بإرسال جزء من مستحقاته المالية، لتنتهي الأزمة بشكل رسمي.

