على معلول يهنئ محمد الشناوي بهذه المناسبة (صورة)

كتب - محمد عبد السلام:

نشر علي معلول، لاعب النادي الأهلي السابق، صورة لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق معلول على الصورة قائلا: "كل سنة وانتا طيب يا شنو" مهنئا محمد الشناوي بمناسبة عيد ميلاده، الذي وافق الأمس الخميس.

وعاد علي معلول إلى بيته نادي الصفاقسي في يناير 2025، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي، استمرت 9 سنوات.

وخاض علي معلول 292 مباراة بقميص الأهلي، سجل خلالها 51 هدفا، وصنع 84 هدفا.

