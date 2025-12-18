"لا نستطيع القول".. شوبير يفجر مفاجأة حول حراسة مرمى منتخب مصر وموقف الشناوي

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأزمات المتلاحقة داخل القلعة البيضاء تعكس سوء الإدارة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي للنادي.

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC: "مش عارف مجلس الزمالك جاي من عالم موازي ولا إيه؟ هل مارسوا رياضة قبل كده؟ المفروض إنهم رياضيين وعارفين كل حاجة، ومش فاهم هما مستمرين لحد دلوقتي ليه، المجلس ده لازم يتحاسب."

وأضاف نجم الزمالك السابق: "نفس المشاكل والأزمات مستمرة في الزمالك، وده يخلينا نسأل: إزاي بنتفاوض مع لاعبين جدد في ظل وجود إيقاف قيد؟"

وحمل التابعي مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن الأزمات الحالية، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية، إلى جانب جون إدوارد، تتحمل تبعات المشكلات المتراكمة داخل النادي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة جادة ومحاسبة حقيقية لإنقاذ النادي وإعادة الاستقرار إلى صفوفه.