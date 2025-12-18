مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

وفد من النادي الأهلي يطير إلى ألمانيا.. تعرف على السبب

كتب : مصراوي

02:18 م 18/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي (3)
  • عرض 9 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي
  • عرض 9 صورة
    اجتماع مجلس إدارة الأهلي (1)
  • عرض 9 صورة
    مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد 2
  • عرض 9 صورة
    مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد 8
  • عرض 9 صورة
    مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد 1
  • عرض 9 صورة
    مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد14
  • عرض 9 صورة
    مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع الشيخ زايد 3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتوجه صباح اليوم إلى ألمانيا وفدٌ من النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، يضم المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة؛ وذلك لزيارة المقر الرئيسي لنادي ريدبول لايبزيغ، وبحث آليات التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن خلال الزيارة يلتقي وفد النادي مع قيادات ريدبول؛ لمناقشة سبل التعاون والتي تهدف إلى تعزيز التطوير الفني الذي يجرى في قطاع الناشئين، وكذلك المدربين واكتشاف رعاية المواهب وتنمية المهارات.

تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار رغبة متبادلة بين المؤسستين الكبيرتين النادي الأهلي ممثلًا في شركته لكرة القدم، ونادي ريدبول لتحديد إطار مشترك لتحقيق أهداف الطرفين.

كما تأتي أيضًا ضمن الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم لفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال كرة القدم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي مجلس إدارة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح