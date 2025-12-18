وفد من النادي الأهلي يطير إلى ألمانيا.. تعرف على السبب

"لا نستطيع القول".. شوبير يفجر مفاجأة حول حراسة مرمى منتخب مصر وموقف الشناوي

أمم إفريقيا 2025.. منتخب مصر يحدد موعد أول مران استعدادًا لمواجهة زيمبابوي

يتوجه صباح اليوم إلى ألمانيا وفدٌ من النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، يضم المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة؛ وذلك لزيارة المقر الرئيسي لنادي ريدبول لايبزيغ، وبحث آليات التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد أن خلال الزيارة يلتقي وفد النادي مع قيادات ريدبول؛ لمناقشة سبل التعاون والتي تهدف إلى تعزيز التطوير الفني الذي يجرى في قطاع الناشئين، وكذلك المدربين واكتشاف رعاية المواهب وتنمية المهارات.

تأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار رغبة متبادلة بين المؤسستين الكبيرتين النادي الأهلي ممثلًا في شركته لكرة القدم، ونادي ريدبول لتحديد إطار مشترك لتحقيق أهداف الطرفين.

كما تأتي أيضًا ضمن الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم لفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال كرة القدم.