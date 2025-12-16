مباريات الأمس
موعد حفل زواج محمود بنتايج من ابنة أحمد سليمان

كتب : محمد خيري

09:00 ص 16/12/2025
كشف مصدر مقرب من محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، أنه سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، حيث يخوض الفريق الوطني المباريات المتبقية في البطولة ويستعد للمراحل النهائية.

ويأتي ذلك في إطار استعداداته للانضمام إلى تدريبات ناديه فور عودته، بعد انتهاء ارتباطاته الدولية.

وفي سياق شخصي، يحتفل اللاعب بنتايج يوم الأحد بزفافه على قرينة الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة، في حفل عائلي واجتماعي كبير يُتوقع أن يشهد أجواء مميزة.

ويشارك محمود بنتايج في الفترة الحالية مع المنتخب المغربي، ووصل إلى المراحل النهائية من البطولة ويقدم مستوى مميز.

ويتابع جمهور الكرة العربي مشاركة اللاعب بحماس، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب طوال البطولة، ما يزيد من ترقب جماهير ناديه لعودته ومشاركته في المباريات المقبلة.

الزمالك بنتايك محمود بنتايك نادي الزمالك أخبار الزمالك أحمد سليمان

