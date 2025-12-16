موعد حفل زواج محمود بنتايج من ابنة أحمد سليمان

كشف مصدر مقرب من محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، أنه سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب المغرب في بطولة كأس العرب، حيث يخوض الفريق الوطني المباريات المتبقية في البطولة ويستعد للمراحل النهائية.

ويأتي ذلك في إطار استعداداته للانضمام إلى تدريبات ناديه فور عودته، بعد انتهاء ارتباطاته الدولية.

وفي سياق شخصي، يحتفل اللاعب بنتايج يوم الأحد بزفافه على قرينة الكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، وسط حضور عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة، في حفل عائلي واجتماعي كبير يُتوقع أن يشهد أجواء مميزة.

ويشارك محمود بنتايج في الفترة الحالية مع المنتخب المغربي، ووصل إلى المراحل النهائية من البطولة ويقدم مستوى مميز.

ويتابع جمهور الكرة العربي مشاركة اللاعب بحماس، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب طوال البطولة، ما يزيد من ترقب جماهير ناديه لعودته ومشاركته في المباريات المقبلة.