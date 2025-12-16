مباريات الأمس
عبدالرحيم دغموم يكشف سر رفضه لعرض الزمالك ويتوقع بطل الدوري

كتب : مصراوي

01:04 م 16/12/2025

اللاعب الجزائري عبدالرحيم دغموم

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب الجزائري عبدالرحيم دغموم، لاعب المصري البورسعيدي، عن كواليس رفضه للانضمام للزمالك مؤخرا، وتوقعاته عن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وصرح دغموم عبر برنامج "أوضة اللبس" أن المنافسة هذا الموسم قوية، مشيرًا إلى أن بيراميدز، الأهلي والمصري من الفرق الكبيرة وهي الأقرب لحسم الدوري.

وتابع: "صعب الزمالك يكون منافس على اللقب لان الفريق بيمر فترة صعبة وازمات، والمدرب مشي والقيد مقفول".

وعن مفاوضات الزمالك معه قبل تجديد عقده مع المصري، قال دغموم:

"اه فعلا الزمالك اتكلم معايا وهو نادي كبير، وأي لاعب يحب يلعب في نادي كبير، وأنا احترمت اللي كلمني من النادي وقتها ووجهتهم لوكيلي".

وتابع: "لكن الأمور متمش.. قولت لوكيلي أنا الأولوية عندي المصري البورسعيدي، ولما جيت اتكلم معاه شوفنا الزمالك فيه مشاكل كتيرة، فقلت له خلاص خلينا في المصري البورسعيدي".

