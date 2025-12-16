إعلان

ليلة مقتل الحاجة "أم ضيف".. الجاني نجل شقيق طليقها والدوافع مالية

كتب : صابر المحلاوي

12:33 م 16/12/2025

أم ضيف

تجري نيابة مركز البدرشين التحقيق في واقعة العثور على جثة الحاجة "أم ضيف"، في العقد السابع من عمرها، داخل محل تجاري تحت الإنشاء بقرية سقارة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجريمة ارتكبها نجل شقيق طليق المجني عليها، مدفوعًا بضائقة مالية شديدة، طامعًا في الاستيلاء على قرطها الذهبي لتسديد ديونه.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها كانت قد انفصلت مؤخرًا عن زوجها المسن بعد خلافات عائلية طويلة، وتركت منزل الزوجية لتقيم في محل تجاري تحت الإنشاء، خوفًا من المبيت في الشارع.

وحسب روايات الأهالي، كانت الحاجة "أم ضيف" معروفة بحسن خلقها وسيرتها الطيبة بين جيرانها، وقد أثار موتها المفاجئ صدمة واسعة في القرية، خاصة بعد علمهم بأنها كانت قد قامت بأداء العمرة قبل أيام قليلة، وأحضرت هدايا تذكارية للأطفال من أبناء الجيران.

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا من الأهالي عن خروج رائحة كريهة من داخل المحل، وعلى الفور توجه رجال الأمن للمعاينة، حيث تبين وجود آثار طعنات في الذراعين والبطن وقطع بالأذن، ما أكد أن الوفاة كانت جراء اعتداء جنائي متعمد.

وأشرف اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، على فريق البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المجني عليها، ما أسفر عن التوصل إلى الجاني خلال ثلاث ساعات فقط من اكتشاف الجريمة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أن دوافعه كانت مالية، مستغلاً ضعف وكبر سن زوجة عمه، معتقدًا أن أمره لن ينكشف.

وأمرت النيابة بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرير محضر بالواقعة، وبدأت التحقيقات الموسعة لتحديد كافة الملابسات القانونية والجنائية للجريمة.

مقتل أم ضيف العثور على جثة قرية سقارة ضائقة مالية

