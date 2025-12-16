مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

آخرهم يوسف بلعمري.. 5 لاعبين يفاوضهم الأهلي بالميركاتو الشتوي

كتب- محمد عبدالهادي:

12:44 م 16/12/2025

يوسف بلعمري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثّف النادي الأهلي تحركاته خلال الشهرين الماضيين في سوق الانتقالات، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان آخر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، المدافع المغربي يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير كالتالي:

يوسف بلعمري

فتح الأهلي خط مفاوضات مع المدافع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء، ضمن خطة تدعيم الجبهة اليسرى، ودخلت المفاوضات مراحل متقدمة بعد اتصالات مباشرة مع ناديه ووكيل اللاعب.

يزن النعيمات

كان مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات أحد الأسماء البارزة على طاولة الأهلي، بعدما نال اهتمام الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي، وجرى تواصل مبدئي لبحث إمكانية ضمه، قبل أن تتأثر فرص إتمام الصفقة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا، ما دفع الأهلي لإعادة تقييم الملف.

علي علوان

دخل اسم علي علوان مهاجم منتخب الأردن ضمن حسابات الأهلي كخيار هجومي بديل، خاصة بعد تعقّد موقف يزن النعيمات، حيث تم ترشيحه بقوة في إطار البحث عن مهاجم أجنبي.

بابلو الصباغ

ارتبط أيضا اسم اللاعب السوري بابلو الصباغ مهاجم سوون الكوري الجنوبي بالانضمام لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي.

إبراهيم دياباتي

المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي ضمن أبرز الترشيحات الهجومية التي اؤتبطت بالنضمام للأهلي في الفترة الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يوسف بلعمري.. لاعبين يفاوضهم الأهلي النادي الأهلي الميركاتو الشتوي سوق الانتقالات بالميركاتو الشتوي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر