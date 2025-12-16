آخرهم يوسف بلعمري.. 5 لاعبين يفاوضهم الأهلي بالميركاتو الشتوي

كثّف النادي الأهلي تحركاته خلال الشهرين الماضيين في سوق الانتقالات، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان آخر اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بالانضمام لصفوف النادي الأهلي، المدافع المغربي يوسف بلعمري، لاعب فريق الرجاء.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية، قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي في يناير كالتالي:

يوسف بلعمري

فتح الأهلي خط مفاوضات مع المدافع المغربي يوسف بلعمري لاعب الرجاء، ضمن خطة تدعيم الجبهة اليسرى، ودخلت المفاوضات مراحل متقدمة بعد اتصالات مباشرة مع ناديه ووكيل اللاعب.

يزن النعيمات

كان مهاجم منتخب الأردن يزن النعيمات أحد الأسماء البارزة على طاولة الأهلي، بعدما نال اهتمام الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي، وجرى تواصل مبدئي لبحث إمكانية ضمه، قبل أن تتأثر فرص إتمام الصفقة بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا، ما دفع الأهلي لإعادة تقييم الملف.

علي علوان

دخل اسم علي علوان مهاجم منتخب الأردن ضمن حسابات الأهلي كخيار هجومي بديل، خاصة بعد تعقّد موقف يزن النعيمات، حيث تم ترشيحه بقوة في إطار البحث عن مهاجم أجنبي.

بابلو الصباغ

ارتبط أيضا اسم اللاعب السوري بابلو الصباغ مهاجم سوون الكوري الجنوبي بالانضمام لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي.

إبراهيم دياباتي

المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتي ضمن أبرز الترشيحات الهجومية التي اؤتبطت بالنضمام للأهلي في الفترة الأخيرة.