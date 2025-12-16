" 100 مركز تخاطب".. تفاصيل زيارة السفير الإماراتي لوزير الرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، بالسيد حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتوسيع مجالات التنسيق في القطاعات الشبابية والرياضية، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة.

ورحب وزير الشباب والرياضة بالسفير الإماراتي، مشيدًا بقوة العلاقات المصرية الإماراتية، ومؤكدًا أن هناك توافقًا كبيرًا في الرؤى والأهداف بين البلدين، لا سيما في مجالي الشباب والرياضة، بما يسهم في دعم وتمكين الشباب وبناء قدراتهم.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون، شملت التبادلات الشبابية، ودعم الاستثمار الرياضي، وتنفيذ برامج مشتركة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا، من خلال أكثر من 100 مركز تخاطب داخل مراكز الشباب المصرية، إلى جانب برامج المعرفة وبناء القدرات، وتطوير سباقات الهجن، وتعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي، فضلًا عن إطلاق برامج شبابية مشتركة لمكافحة المخدرات، وبحث آليات تطوير البرامج الثنائية.

كما تناول الجانبان الاستعدادات الخاصة بماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة، بمشاركة أكثر من 30 ألف متسابق، باعتباره من أبرز الفعاليات الرياضية ذات البعد المجتمعي والإنساني، إلى جانب استعراض عدد من محطات التعاون، من بينها التنسيق لإقامة ماراثون زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

من جانبه، أكد السفير الإماراتي أن التنسيق القائم مع وزارة الشباب والرياضة المصرية يتم على أعلى مستوى، مشيدًا بما حققته الوزارة من تطور ملحوظ في الأنشطة والبرامج المقدمة للشباب، ومؤكدًا حرص دولة الإمارات على استمرار وتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتورة وفاء موسى، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والأستاذة رانيا سامي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.