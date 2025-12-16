إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل

كتب : منال المصري

12:57 م 16/12/2025

نجيب ساويرس (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير: محمد معروف:

توقع نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 5 و6 آلاف دولار العام المقبل مرجعا ذلك إلى 3 عوامل.

وأشار ساويرس خلال مقابلة في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم، إلى أن العامل الأول في استمرار ارتفاع سعر الذهب يتمثل في نقص المعروض حيث يستغرق أي منجم للدخول في الإنتاج إلى 7 سنوات أما العامل الثاني يتمثل في التوترات الجيوسياسية التي تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة محتملة.

أما العامل الثالث يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة عالميا على الدولار حيث أي انخفاض في الفائدة يعزز من زيادة الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق ما قاله ساويرس.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس ارتفاع سعر الذهب مؤتمر حابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر