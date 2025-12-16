ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل

تصوير: محمد معروف:

توقع نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري ارتفاع سعر الذهب عالميا إلى 5 و6 آلاف دولار العام المقبل مرجعا ذلك إلى 3 عوامل.

وأشار ساويرس خلال مقابلة في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم، إلى أن العامل الأول في استمرار ارتفاع سعر الذهب يتمثل في نقص المعروض حيث يستغرق أي منجم للدخول في الإنتاج إلى 7 سنوات أما العامل الثاني يتمثل في التوترات الجيوسياسية التي تهدد بقيام حرب عالمية ثالثة محتملة.

أما العامل الثالث يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة عالميا على الدولار حيث أي انخفاض في الفائدة يعزز من زيادة الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق ما قاله ساويرس.