رجلان و4 سيدات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في التجمع
كتب : علاء عمران
12:47 م 16/12/2025
المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط سيدة، لها معلومات جنائية، لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة بصحبتها 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وشخصين آخرين، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.