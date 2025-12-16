إعلان

رجلان و4 سيدات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في التجمع

كتب : علاء عمران

12:47 م 16/12/2025

المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط سيدة، لها معلومات جنائية، لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة بصحبتها 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وشخصين آخرين، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط شبكة دعارة نادٍ صحي نادٍ صحي بدون ترخيص قسم شرطة التجمع الخامس ممارسة الأعمال المنافية للآداب

