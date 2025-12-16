رجلان و4 سيدات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة داخل نادٍ صحي في التجمع

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط سيدة، لها معلومات جنائية، لإدارتها نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة بصحبتها 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وشخصين آخرين، حيث اعترفوا جميعًا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.