مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

جميع المباريات

إعلان

"انبهرنا بداري وجراديشار".. شوبير يوجه رسالة نارية للأهلي بسبب الصفقات

كتب : محمد خيري

10:51 ص 16/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري ومحمد شريف
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وميسي
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    جراديشار
  • عرض 12 صورة
    جراديشار وأحمد رضا
  • عرض 12 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 12 صورة
    جراديشار (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لآلية اختيار اللاعبين في تعاقدات النادي الأهلي، مؤكدًا أن بعض الصفقات تتم بدافع الانبهار دون الاعتماد على دراسة دقيقة لمستوى اللاعب وقدرته على الاستمرار وتقديم الإضافة على المدى الطويل.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي، أن الجهات المسؤولة عن إبرام التعاقدات لا تعتمد دائمًا على تقييم فني شامل، مشيرًا إلى أن الإعجاب الأولي باللاعب سرعان ما يتلاشى، ليبدأ بعد ذلك الحديث عن إمكانية الاستغناء عنه.

واستشهد شوبير بحالتي التعاقد مع أشرف داري، الذي حظي بإشادة واسعة في بدايته قبل أن تتبدل الآراء حوله، إلى جانب اللاعب جراديشار، الذي يمر بالوضع نفسه رغم مشاركته بشكل أساسي مع منتخب بلاده.

وأضاف أن النادي الأهلي، شأنه شأن أي نادٍ آخر، مطالب بإجراء فحص فني دقيق قبل إتمام أي صفقة، لا سيما في ظل المبالغ المالية الكبيرة التي يتم إنفاقها، مؤكدًا أن التخطيط الجيد والتقييم الفني السليم يجب أن يسبقا قرارات التعاقد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف داري جراديشار الأهلي صفقات الأهلي أحمد شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026