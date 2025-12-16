"انبهرنا بداري وجراديشار".. شوبير يوجه رسالة نارية للأهلي بسبب الصفقات

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لآلية اختيار اللاعبين في تعاقدات النادي الأهلي، مؤكدًا أن بعض الصفقات تتم بدافع الانبهار دون الاعتماد على دراسة دقيقة لمستوى اللاعب وقدرته على الاستمرار وتقديم الإضافة على المدى الطويل.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الإذاعي، أن الجهات المسؤولة عن إبرام التعاقدات لا تعتمد دائمًا على تقييم فني شامل، مشيرًا إلى أن الإعجاب الأولي باللاعب سرعان ما يتلاشى، ليبدأ بعد ذلك الحديث عن إمكانية الاستغناء عنه.

واستشهد شوبير بحالتي التعاقد مع أشرف داري، الذي حظي بإشادة واسعة في بدايته قبل أن تتبدل الآراء حوله، إلى جانب اللاعب جراديشار، الذي يمر بالوضع نفسه رغم مشاركته بشكل أساسي مع منتخب بلاده.

وأضاف أن النادي الأهلي، شأنه شأن أي نادٍ آخر، مطالب بإجراء فحص فني دقيق قبل إتمام أي صفقة، لا سيما في ظل المبالغ المالية الكبيرة التي يتم إنفاقها، مؤكدًا أن التخطيط الجيد والتقييم الفني السليم يجب أن يسبقا قرارات التعاقد.