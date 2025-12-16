مرموش تخطي صلاح.. ما هي القيمة التسويقية لقائمة مصر في أمم إفريقيا؟

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن القيمة التسويقية لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي بلغت 136 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديث قبل انطلاق البطولة.

وتصدر عمر مرموش قائمة لاعبي المنتخب من حيث القيمة التسويقية، متفوقًا على محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

وجاءت القيمة التسويقية لقائمة منتخب مصر في أمم افريقيا كالتالي:



حراس المرمى

محمد الشناوي: 800 ألف يورو

مصطفي شوبير: 800 ألف يورو

محمد صبحي: 600 ألف يورو

أحمد الشناوي: 400 ألف يورو



خط الدفاع

محمد هاني: 1.5 مليون يورو

محمد حمدي: 1.3 مليون يورو

حسام عبد المجيد: 1.2 مليون يورو

محمد إسماعيل: 800 ألف يورو

رامي ربيعة: 700 ألف يورو

أحمد فتوح: 600 ألف يورو

خالد صبحي: 450 ألف يورو

ياسر إبراهيم: 400 ألف يورو

أحمد عيد: 350 ألف يورو



خط الوسط

إمام عاشور: 4 ملايين يورو

مروان عطية: 3 ملايين يورو

حمدي فتحي: 2.2 مليون يورو

مهند لاشين: 2 مليون يورو

محمد شحاتة: 1.2 مليون يورو

محمود صابر: 800 ألف يورو



خط الهجوم

عمر مرموش: 65 مليون يورو

محمد صلاح: 30 مليون يورو

محمود حسن تريزيجيه: 4.5 مليون يورو

أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو

مصطفى محمد: 4 ملايين يورو

ابراهيم عادل: 3.2 مليون يورو

مصطفي فتحي: 1.2 مليون يورو

أسامة فيصل: 800 ألف يورو

صلاح محسن: 600 ألف يورو