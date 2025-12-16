مباريات الأمس
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

- -
14:30

بيراميدز

مرموش تخطي صلاح.. ما هي القيمة التسويقية لقائمة مصر في أمم إفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:01 م 16/12/2025

منتخب مصر

كشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات، عن القيمة التسويقية لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي بلغت 136 مليون يورو، وفقًا لآخر تحديث قبل انطلاق البطولة.

وتصدر عمر مرموش قائمة لاعبي المنتخب من حيث القيمة التسويقية، متفوقًا على محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

وجاءت القيمة التسويقية لقائمة منتخب مصر في أمم افريقيا كالتالي:


حراس المرمى
محمد الشناوي: 800 ألف يورو
مصطفي شوبير: 800 ألف يورو
محمد صبحي: 600 ألف يورو
أحمد الشناوي: 400 ألف يورو


خط الدفاع
محمد هاني: 1.5 مليون يورو
محمد حمدي: 1.3 مليون يورو
حسام عبد المجيد: 1.2 مليون يورو
محمد إسماعيل: 800 ألف يورو
رامي ربيعة: 700 ألف يورو
أحمد فتوح: 600 ألف يورو
خالد صبحي: 450 ألف يورو
ياسر إبراهيم: 400 ألف يورو
أحمد عيد: 350 ألف يورو


خط الوسط
إمام عاشور: 4 ملايين يورو
مروان عطية: 3 ملايين يورو
حمدي فتحي: 2.2 مليون يورو
مهند لاشين: 2 مليون يورو
محمد شحاتة: 1.2 مليون يورو
محمود صابر: 800 ألف يورو


خط الهجوم
عمر مرموش: 65 مليون يورو
محمد صلاح: 30 مليون يورو
محمود حسن تريزيجيه: 4.5 مليون يورو
أحمد سيد زيزو: 4 ملايين يورو
مصطفى محمد: 4 ملايين يورو
ابراهيم عادل: 3.2 مليون يورو
مصطفي فتحي: 1.2 مليون يورو
أسامة فيصل: 800 ألف يورو
صلاح محسن: 600 ألف يورو

منتخب مصر أمم إفريقيا قائمة مصر في أمم إفريقيا

