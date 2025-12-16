إعلان

نجيب ساويرس: تأثير استمرار ارتفاع سعر الفائدة على القطاع العقاري مدمر

كتب : منال المصري

01:02 م 16/12/2025

نجيب ساويرس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمد معروف:

اعتبر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة على القطاع العقاري مدمر للقطاع، مشيرا إلى أن نصف تكلفة الإنشاء تأتي من سعر الفائدة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم أن القطاع العقاري يعاني حاليا من سعر الفائدة المرتفع في ظل محدودية السيولة مع الناس.

وأشار ساويرس إلى أهمية تذليل العقبات أمام القطاع العقاري، خاصة أنه من أكثر القطاعات التي تساعد في نشاط الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل

ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات

ساويرس: استقرار سعر الصرف بمصر حاليا عامل أساسي في طمأنة المستثمرين

ساويرس: طرح بنكي الأهلي ومصر بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نجيب ساويرس ارتفاع سعر الفائدة القطاع العقاري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر