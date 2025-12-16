نجيب ساويرس: تأثير استمرار ارتفاع سعر الفائدة على القطاع العقاري مدمر

تصوير- محمد معروف:

اعتبر نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري أن استمرار ارتفاع سعر الفائدة على القطاع العقاري مدمر للقطاع، مشيرا إلى أن نصف تكلفة الإنشاء تأتي من سعر الفائدة.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر "حابي" السنوي السابع اليوم أن القطاع العقاري يعاني حاليا من سعر الفائدة المرتفع في ظل محدودية السيولة مع الناس.

وأشار ساويرس إلى أهمية تذليل العقبات أمام القطاع العقاري، خاصة أنه من أكثر القطاعات التي تساعد في نشاط الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا:

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل

ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات

ساويرس: استقرار سعر الصرف بمصر حاليا عامل أساسي في طمأنة المستثمرين

ساويرس: طرح بنكي الأهلي ومصر بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا