رسميًا.. ثنائي مصري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بين باريس وفلامنجو

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختيار الثنائي المصري أمين عمر ومحمود أبو الرجال للمشاركة ضمن طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويجمع نهائي البطولة بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي، مساء الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي.

ويقود المباراة الحكم الأمريكي ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح، فيما يتولى أمين عمر مهمة الحكم الرابع، ويشارك محمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا احتياطيًا في اللقاء.

وكان فريق بيراميدز قد ودّع منافسات البطولة بعد خسارته أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة هدفين دون مقابل، في الدور نصف النهائي.