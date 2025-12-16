الجيل الذهبي لن يتكرر".. نجم الزمالك السابق يكشف أسباب تراجع منتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الاختيارات الفنية لمنتخب مصر خلال السنوات الماضية لم تكن على قدر التطلعات، معربًا عن حزنه لما قدمه منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

وقال محمد صلاح، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الإعلامي محمد عبد الجليل، عبر قناة الزمالك، إن كثرة الحديث دون عمل حقيقي تؤدي دائمًا إلى تراجع النتائج، مشيرًا إلى أن ذلك كان من الأسباب الرئيسية لانخفاض مستوى المنتخبات الوطنية في الفترات الأخيرة، مؤكدًا أن منتخب مصر هو المتضرر الأكبر في ظل غياب المحاسبة للمقصرين.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأجيال الذهبية التي توجت ببطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010 لن تتكرر بسهولة، موضحًا أن الأداء الذي ظهر به لاعبو منتخب مصر في كأس العرب يعكس غياب الطموح والرغبة، إلى جانب الاعتماد على مبررات جاهزة عقب كل خسارة.

وتحدث محمد صلاح عن أوضاع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد عبد الرؤوف تولى مسؤولية قيادة الفريق في توقيت بالغ الصعوبة، في ظل أزمات متعددة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا لتجاوز الظروف الراهنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين، وتصحيح الأخطاء الفنية، وتقييم مستويات جميع العناصر داخل صفوف الزمالك، استعدادًا للفترة المقبلة.