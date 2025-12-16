صحة الإسماعيلية تُكثف الرقابة على البيئة المدرسية وتفحص محطات المياه

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على 163 مدرسة على مستوى المحافظة خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر ؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

ومر فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة على 43 محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب 174 عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على 7 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.