احذرها.. 3 أطعمة شائعة ترفع الالتهابات في الجسم وتضر صحتك

كتبت- نرمين ضيف الله:

01:00 م 16/12/2025

مع برودة الشتاء يزداد خطر الالتهابات وضعف المناعة، ما يجعل اختيار الطعام المناسب خطوة أساسية للحفاظ على الصحة.

في التقرير التالي نستعرض بعض الأطعمة التي تزيد الالتهاب دون أن نلاحظ، وفق "Healthlin" و"Cleveland Clinic".

1- الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون

المقليات والدهون المتحولة من أبرز مسببات الالتهاب، إذ ترفع مستويات المواد الالتهابية وتُجهد الجهاز المناعي.

يقلل الحد منها من الضغط على الجسم ويساعد على الحفاظ على طاقة أفضل خلال البرد.

2- الأطعمة المعالجة والسريعة

اللحوم المصنعة والمخبوزات الجاهزة والمقرمشات تحتوي على دهون غير صحية ومواد حافظة تزيد الالتهاب داخل الجسم.

لذلك يجب الحذر من تناولها وعدم الإفراط عند الرغبة في تناول بعضها.

3- الحلويات والمشروبات المحلاة

السكر الأبيض يرفع سكر الدم سريعًا ويحفز الهرمونات الالتهابية، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للتعب والالتهابات.

والأنظمة الغنية بالسكر تعزز الضغط التأكسدي الذي يضعف الدفاعات الطبيعية.

