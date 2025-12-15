إصابة سودانيين صدمتهما سيارة بأكتوبر

أصيب سودانيان صدمتهما سيارة ملاكي بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بمساكن عثمان.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة مسرعة بعدد من المارة مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين يحملان الجنسية السودانية ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تحفظت الشرطة على السائق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

