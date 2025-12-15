إعلان

إصابة سودانيين صدمتهما سيارة بأكتوبر

كتب : مصراوي

06:39 م 15/12/2025

حادث تصادم - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب سودانيان صدمتهما سيارة ملاكي بمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر مساء الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بمساكن عثمان.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة مسرعة بعدد من المارة مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين يحملان الجنسية السودانية ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

تحفظت الشرطة على السائق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم حادث أكتوبر مساكن عثمان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء