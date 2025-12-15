إعلان

ترامب عن مقتل المخرج روب راينر: كان مهووسًا بي ويثير جنون الناس

كتب : محمد جعفر

06:42 م 15/12/2025

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حدثًا محزنًا للغاية وقع في هوليوود، متحدثًا عن رحيل المخرج السينمائي ونجم الكوميديا روب راينر وزوجته ميشيل.

ووفقًا لما قاله ترامب، فإن راينر كان "يعاني بشدة"، وزعم أن ما وصفه بالغضب الذي أثاره في نفوس الآخرين كان نتيجة ما أطلق عليه "معاناة مستعصية من مرض عقلي يُعرف باسم متلازمة اضطراب ترامب".

وأضاف ترامب أن روب راينر كان معروفًا، بحسب تعبيره، "بهوسه الشديد بالرئيس ترامب"، معتبرًا أن هذا الهوس بلغ ذروته مع ما وصفه بتجاوز إدارته "كل التوقعات والطموحات"، ومع دخول الولايات المتحدة ما سماه "العصر الذهبي لأمريكا"، الذي قال إنه ربما لم يُشهد له مثيل من قبل.

1

كانت أسرة المخرج الكوميدي روب راينر، أعلنت عثورها عليه وعلى زوجته المطربة ميشيل راينر، بعد مفارقتهم الحياة، في منزلهم في لوس أنجلوس أمس الأحد.

وتولى المخرج الراحل روب راينر، إخراج مجموعة من أشهر الأفلام، ومنها "عندما التقى هاري وسالي- When Harry Met Sally"، و"الأميرة العروس- The Princess Bride"، و"رجال صالحون قليلون-A Few Good Men"، وغيرها.

دونالد ترامب روب راينر

