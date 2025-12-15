وزيرة العدل الأمريكية: أحبطنا مؤامرة إرهابية كانت تستهدف لوس أنجلوس

قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، إن الشرطة الأمريكية أحبطت مؤامرة إرهابية ضخمة ومروعة كانت تستهدف أورانج ولوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وأضافت وزيرة العدل الأمريكية، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن جماعة يسارية متطرفة مؤيدة لفلسطين ومعادية للحكومة والرأسمالية كانت تستعد لاستهداف عناصر إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

ووجه ممثلو ادعاء في الولايات المتحدة اتهامات إلى أربعة أعضاء بجماعة يشتبه أنها متطرفة بالتدبير لتنفيذ تفجيرات ليلة رأس السنة في كاليفورنيا.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: "أحبطنا تهديدا إرهابيا وشيكا وألقينا القبض على 4 أفراد في منطقة لوس أنجلوس".