تأجيل محاكمة مُعلم متهم بالتعدي على 10 طالبات في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية تأجيل محاكمة معلم إلى جلسة شهر فبراير المقبل، لورود التقرير الطبي، وذلك لاتهامه بالتعدي على 10 طالبات داخل مدرسة في الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد الفتاح أبو رزقة، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد حسن الجلاد، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجني عليهن بالمدرسة دائرة القسم.

كشفت التحقيقات تعدي المتهم "ع.م.ع" مدرس حال عمله مدرسًا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائي بدائرة قسم الرمل، على كل من المجني عليهن "ر.م.ع" و"س.م.ط" و"و.ا.ا" بأن قام بالتعدي عليهن حال ممارسة عمله داخل المدرسة وقد بدرت منه تلك الأفعال تحت ستار تدريس المادة العلمية.

بتكثيف التحريات توصلت إلى اعتياد المتهم ممارسة السلوك الآثم مع طالبات أخريات وهن "م.ع.ع" و " ه.ع.ص" و " س.خ.م" و " ك.ر.ف" و " س.س.ا" و"ا.م.ف" و " ف.ع.ف" ولم تتمكن أيًا منهن من إبلاغ ذويها لما بدر من المتهم من تهديد بعث فيهن الخوف من الإبلاغ.

وتبين أن أعمار الطالبات المجني عليهن، يتراوح من 9 إلى 11 سنة، ومن خلال الاستدلال بالتحقيقات تأكد قيام المتهم بالتعدي على الطالبات.

حرر محضر بالواقعة وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.