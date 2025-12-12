مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"بعد الهزيمة من إنبي".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

11:33 م 12/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (13) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (12) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وإنبي (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي (6)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي (8)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الأهلي (15)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استهل النادي الأهلي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بالهزيمة أمام فريق إنبي بنتيجة هدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون وسيراميكا كليوباترا".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش، 3 نقاط

2- فاركو، 3 نقاط

3- إنبي، 3 نقاط

4- غزل المحلة، دون أي رصيد من النقاط

5- المقاولون العرب، دون أي رصيد من النقاط

6- الأهلي، دون أي رصيد من النقاط

7- سيراميكا كليوباترا، دون أي رصيد من النقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور ال32 ببطولة كأس مصر.

أقرأ أيضًا:

"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي وإنبي النادي الأهلي ترتيب مجموعة الأهلي كأس عاصمة مصر آخر أخبار الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة