استهل النادي الأهلي اليوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري، مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر، بالهزيمة أمام فريق إنبي بنتيجة هدف دون مقابل.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر رفقة كل من: "طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون وسيراميكا كليوباترا".

جدول ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- طلائع الجيش، 3 نقاط

2- فاركو، 3 نقاط

3- إنبي، 3 نقاط

4- غزل المحلة، دون أي رصيد من النقاط

5- المقاولون العرب، دون أي رصيد من النقاط

6- الأهلي، دون أي رصيد من النقاط

7- سيراميكا كليوباترا، دون أي رصيد من النقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصرية للاتصالات، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات دور ال32 ببطولة كأس مصر.

